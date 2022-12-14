ЗАМАНА - Более 5000 младенцев рождается в Перинатальном центре Хасавюрта

Более 5000 младенцев рождается в Перинатальном центре Хасавюрта

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14 декабря, 2022. Среда 09:50
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Более 5000 младенцев рождается в Перинатальном центре Хасавюрта
Вчера, 13 декабря, в рамках рабочего визита глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в сопровождении руководителя Минздрава региона Татьяны Беляевой побывал в ГБУ РД «Республиканский Перинатальный центр в Хасавюрте».
Более 5000 младенцев рождается в Перинатальном центре Хасавюрта

Правительственная делегация осмотрела медучреждение и ознакомилась с его оснащением, далее они поговорили с коллективом.

Как заявила главный врач Алжанат Гаджиева, ГБУ РД «РПЦ в г. Хасавюрте» начал прием беременных с 15 января 2015 года. Каждый год в перинатальном центре проходит более 5500 родов. «За 11 месяцев нынешнего года в перинатальном центре прошло 5 102 родов, из них через отделение реанимации новорожденных в связи с недоношенностью прошло 299 малышей, детей с иными патологиями 431. В 118 случаях младенцам была оказана высокотехнологичная врачебная помощь», — поделилась Гаджиева. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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