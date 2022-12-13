ЗАМАНА - Ахтынская джума-мечеть перешла в собственность местной религиозной организации

Ахтынская джума-мечеть перешла в собственность местной религиозной организации

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13 декабря, 2022. Вторник 16:40
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Ахтынская джума-мечеть перешла в собственность местной религиозной организации

ТУ Росимущества в Дагестане передало в безвозмездное пользование местной исламской религиозной организации Джума-мечеть, которая стоит в селе Ахты, информирует пресс-служба ведомства. 

Ахтынская джума-мечеть перешла в собственность местной религиозной организации

Уточняют, что Ахтынская джума-мечеть представляет интерес как памятник архитектуры конца 19 века – зарождения местной архитектурной школы. В данный момент она является объектом культурного наследия федерального значения. Мечеть построена из камня и стоит над селом на склоне горы, цокольная ее часть врублена прямо в скалу.  Передача религиозного сооружения осуществлялась по правилам Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, пребывающего в государственной или муниципальной собственности.

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