ЗАМАНА - «Red Wings» с 2023 года запускает рейсы между Махачкалой и Самарой

«Red Wings» с 2023 года запускает рейсы между Махачкалой и Самарой

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13 декабря, 2022. Вторник 13:48
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«Red Wings» с 2023 года запускает рейсы между Махачкалой и Самарой

С 10 января будущего года авиаперевозчик «Red Wings» начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Самару.

«Red Wings» с 2023 года запускает рейсы между Махачкалой и Самарой

Как заявляет пресс-служба махачкалинского аэропорта, полеты будут выполняться по вторникам на современных самолетах SSJ100, вмещающих 100 человек.

Этот маршрут субсидируется из федерального и региональных бюджетов, что позволяет установить доступные цены на билеты. Расписание рейсов:

– вылет из махачкалинского аэропорта в 09:45 мск с прилетом в Самару 12:55 по местному времени (время полета 2 часа 10 минут); 

– вылет из аэропорта Самары в 07:25 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:55 мск (время полета 2 часа 30минут).

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