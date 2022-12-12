ЗАМАНА - В региональном отделении «Единой России» в День Конституции вручили паспорта школьникам

В региональном отделении «Единой России» в День Конституции вручили паспорта школьникам

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12 декабря, 2022. Понедельник 17:09
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В региональном отделении «Единой России» в День Конституции вручили паспорта школьникам

В День Конституции РФ в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» сегодня состоялась церемония вручения паспортов школьникам.

В региональном отделении «Единой России» в День Конституции вручили паспорта школьникам

Предваряя вручение, партия организовала видеоконференцию в связи с празднованием Дня Конституции России – Всероссийский открытый урок на тему «Наша Конституция» с учащимися всей России.

В церемонии вручения паспортов приняли участие региональный координатор партийного проекта «Новая школа», председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко и координатор мобилизационного партпроекта «Мир возможностей», депутат Махачкалинского городского собрания Марианна Останковская.

«Сегодня у нас прошло очень хорошее и теплое мероприятие. Я хочу вам пожелать, чтобы вы понимали и помнили, что вы нужны своей стране, вы – наше будущее, и именно от вас зависит процветание и имидж нашего государства! Чувство патриотизма важно для каждого человека, и если мы будем любить свою Родину, то наша страна будет самой счастливой в мире. Пусть все события вашей жизни будут красивыми и достойными, впереди вас ждут успехи на благо нашей великой России», – обращаясь к ребятам, отметила Елена Павлюченко.

Затем состоялось торжественное вручение паспортов махачкалинским школьникам.

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