ЗАМАНА - Сотрудники «Россети Северный Кавказ» на 18 литров пополнили банк крови в Дагестане

Сотрудники «Россети Северный Кавказ» на 18 литров пополнили банк крови в Дагестане

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13 декабря, 2022. Вторник 10:44
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Сотрудники «Россети Северный Кавказ» на 18 литров пополнили банк крови в Дагестане

Эксперты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» поучаствовали в донорской акции «Подари жизнь!».

Сотрудники «Россети Северный Кавказ» на 18 литров пополнили банк крови в Дагестане

Как заявляет пресс-служба компании, помощь в организации мероприятия оказала первичная профсоюзная организация филиала. Выездная бригада медиков развернула пункт по забору крови в актовом зале энергокомпании.

«Ежедневно в донорской крови нуждаются тысячи людей. Мы не должны забывать об этом. Равнодушие здесь неприемлемо», – высказался председатель первичной профсоюзной организации филиала «Дагэнерго» Магомед Самедов.

В общем донорами стали около 40 специалистов компании: после прохождения всех требуемых медицинских процедур они пополнили региональный банк крови на 18 литров.

Сотрудники Республиканской станции переливания крови тепло поблагодарили участников акции за вклад в это важнейшее дело спасения жизней.

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