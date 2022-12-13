11 полных тезок должников выявили судприставы Дагестана с начала 2022 года

За нынешний год в Федеральную службу судебных приставов региона поступило 31 обращение из-за совпадений имен с реальными должниками. Из них данные 11 граждан были подтверждены и включены в реестр, информирует пресс-служба УФССП республики.

Ведомство напоминает, что полные тезки должников, на которых числится чужой долг, могут направить заявку на портале Федеральной службы судебных приставов в категории «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!». На рассмотрение заявки, идентификацию двойника, устранение нарушений и ответ гражданину отводятся 2 дня. Для проверки необходимо отправить копии: паспорта, СНИЛС, ИНН. Судебный пристав-исполнитель после подтверждения информации сразу же отменит все наложенные на человека ограничения. А также, в случае списания денежных средств со счетов в банке, примет меры по их возврату, заявляет Управление.