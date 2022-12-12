ЗАМАНА - Глава РД поручил решить вопрос с возвращением останков наиба Хаджи-Мурата в республику

Глава РД поручил решить вопрос с возвращением останков наиба Хаджи-Мурата в республику

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12 декабря, 2022. Понедельник 16:19
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Глава РД поручил решить вопрос с возвращением останков наиба Хаджи-Мурата в республику

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поручил решить вопрос с возвращением останков Хаджи-Мурата, наиба имама Шамиля, в Дагестан для достойного захоронения, информирует пресс-служба главы республики.

Глава РД поручил решить вопрос с возвращением останков наиба Хаджи-Мурата в республику

Выступая на оперативном заседании по актуальным вопросам в доме правительства, Меликов напомнил, что это продолжение уже начатой работы. «На этот важный вопрос обратили внимание общественники Дагестана, а я, конечно, полностью их в этом поддерживаю. Деятельность в этом направлении уже идет, и мы планируем довести ее до конца, чтобы останки дагестанских воинов были преданы земле в соответствии со всеми религиозными канонами», – высказался Меликов.

Выполнением задачи займется специальная рабочая команда под руководством председателя Общественной палаты Дагестана. К ней также будут привлечены госсекретарь региона Магомед-Султан Магомедов, сотрудники Миннаца и общественные деятели.

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