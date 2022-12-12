ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем Конституции РФ

Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем Конституции РФ

Автор
12 декабря, 2022. Понедельник 10:12
|||
Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем Конституции РФ

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравляет жителей региона с Днем Конституции России.

Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем Конституции РФ

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый в 1993 году всенародным голосованием Основной закон, по которому живет вся наша страна, стал прочным фундаментом формирования политической, экономической, социальной и правовой системы России. В непростое, переломное время был сделан исторический выбор ради настоящего и будущего нашей Родины.

За прошедшие десятилетия высший правовой акт не раз доказывал свою эффективность, обеспечивая приоритетные условия для свободного развития личности и общества, для сохранения независимости и территориальной целостности многонационального государства. И сегодня Конституция помогает нам находить ответы на самые сложные вопросы, справляться с новыми вызовами.

Дагестан – неотъемлемая составная часть Российской Федерации, и мы свято чтим такие ценности, как безусловное верховенство закона, патриотизм, духовное единение с братскими народами великой страны, бережное отношение к родной культуре и языкам, традиции крепкой семьи, воспитание настоящих защитников Отечества. Как и все россияне, мы несем ответственность за судьбу нашей Родины!

Пусть этот день и впредь объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, делать все возможное для процветания Дагестана и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений и успехов в добрых делах во благо Отечества.

Глава Республики Дагестан

С. Меликов

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top