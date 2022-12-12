Как высказался и.о. мэра столицы региона Ризван Газимагомедов, жители микрорайона Редукторный и его гости смогут комфортно отдыхать в сквере.
Обеспечены условия и для представителей старшего поколения – они могут играть в шахматы, шашки и иные настольные игры в специально установленном для этого павильоне. Будущей весной сквер будут озеленять.
В Махачкале появился новый сквер
- Автор Дарья
- 12 декабря, 2022. Понедельник 09:34
Новый сквер открылся у озера Ак-Гёль в Махачкале, общественная территория была благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Как высказался и.о. мэра столицы региона Ризван Газимагомедов, жители микрорайона Редукторный и его гости смогут комфортно отдыхать в сквере.
Обеспечены условия и для представителей старшего поколения – они могут играть в шахматы, шашки и иные настольные игры в специально установленном для этого павильоне. Будущей весной сквер будут озеленять.
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