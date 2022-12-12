Начиная мероприятие, глава Минтуризма Эмин Мерданов пожелал удачи участникам и сообщил, что забег станет ежегодным.
«Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной земле Дагестана, в этом прекрасном городе Дербенте. Я надеюсь, мы вас еще не раз увидим здесь, потому что планируем этот забег сделать ежегодным», – высказался Мерданов.
Участникам мероприятия предстояло пробежаться по красивейшему маршруту. Путь проходил по старинным улочкам и прогулочной зоне Дербента, а старт и финиш находились на территории старинной крепости Нарын-Кала. Дистанций было несколько для бегунов разного уровня: 21, 10 и 3 км. Также каждый желающий мог пробежать короткую дистанцию по ночному городу – 900 м.
Победители и призеры получили дипломы, медали, а также ценные призы.