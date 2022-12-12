ЗАМАНА - Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента»

Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента»

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12 декабря, 2022. Понедельник 08:46
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Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента» Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента»

Более 600 человек поучаствовало в ночном забеге «Огни Дербента», который стартовал с крепости Нарын-кала, информирует пресс-служба Министерства туризма республики.

Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента»

Начиная мероприятие, глава Минтуризма Эмин Мерданов пожелал удачи участникам и сообщил, что забег станет ежегодным. 

«Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной земле Дагестана, в этом прекрасном городе Дербенте. Я надеюсь, мы вас еще не раз увидим здесь, потому что планируем этот забег сделать ежегодным», – высказался Мерданов.

Участникам мероприятия предстояло пробежаться по красивейшему маршруту. Путь проходил по старинным улочкам и прогулочной зоне Дербента, а старт и финиш находились на территории старинной крепости Нарын-Кала. Дистанций было несколько для бегунов разного уровня: 21, 10 и 3 км. Также каждый желающий мог пробежать короткую дистанцию по ночному городу – 900 м.

Победители и призеры получили дипломы, медали, а также ценные призы.

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