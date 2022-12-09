Азербайджанским импортерам понравились ножи «Кизляр»

Необходимо заметить, что каждый год предприятие выпускает от 140 до 170 000 экземпляров готовых изделий 250 видов на общую сумму более 150 млн руб. При этом продажа продукции осуществляется не только по всей российской территории, но и экспортируется. Все модели шашек, кинжалов и ножей изготавливаются только вручную. Круг любителей ножей «Кизляр» достаточно широк: это и рыболовы, охотники, военные, сотрудники спецподразделений, коллекционеры, туристы и даже домохозяйки. Популярность ножей как в России, так и за рубежом лишь увеличивается.

