В День Героев Отечества в учреждениях образования и культуры Кайтагского района состоялись патриотические мероприятия

В рамках мероприятий, учащиеся школ муниципалитета вместе с педагогами оформили тематические стенды, подготовили книжно-иллюстрированные выставки: «Подвиг героев бессмертен», «Подвиги ваши бессмертны – слава о вас жива», «Герои России», «Защитники из нашего села», «Живут герои среди нас», также были представлены выставки и конкурсы детских рисунков «Подвигу жить в веках», фотомонтажи и тд.

В школах муниципалитета прошли информационно-исторические часы и уроки мужества, в ходе которых педагоги рассказали учащимся о героях России, в том числе о героях-кайтагцах, о том какие военные операции приходилось им выполнять в горячих точках, с какими трудностями сталкивались. Также ознакомили учащихся с историей возникновения праздника, показали презентации на данную тематику.

«Ежегодно 9 декабря Россия празднует День Героев Отечества. Этот праздник объединяет в себе историю воинских подвигов со дня создания Российской Армии и до нашего времени. День Героев Отечества – для нас важная дата, которая является продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев», — подчеркнули учителя.

Во всех мероприятиях учащиеся принимали самое активное участие - они исполняли наизусть стихотворения о патриотизме, гражданственности, чувстве гордости и уважения к историческому прошлому Родины, выступали, переодевшись в военную форму.

Учреждения культуры муниципалитета также тщательно подготовились к памятной дате.

В Центре культуры села Маджалис на большом экране была продемонстрирована видеопрезентация о героях разных периодов истории нашей страны, где рассказывалось о бессмертных подвигах предков-земляков, участников Великой Отечественной войны и событий в Афганистане, Чечне, Осетии и Сирии, а также были показаны фильмы о современных героях, погибших в зоне выполнения специальной военной операции на территории Украины.

Районная библиотека и ее филиалы развернули выставки, посвященные героям Отечества, с привлечением читателей.

Кроме того представители общественного движения «Волонтеры Кайтага» раздали на Аллее Героев райцентра информационные буклеты о Героях Советского Союза, в честь которых названы улицы муниципалитета, а в муниципальных образованиях района возложили цветы к памятникам и обелискам павшим в годы ВОВ и других вооруженных конфликтов воинам-кайтагцам.

В рамках мероприятий участники почтили память ушедших героев минутой молчания и пожелали здоровья ныне живущим героям Отечества.

«Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний. Каждая эпоха рождает новых героев. Это те люди, которые отважно защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны, люди, пожертвовавшие своей жизнью во благо Родины. Мы, жители района, бережно храним в памяти имена тех, кто своими ратными делами и трудовыми подвигами прославил кайтагскую землю и с огромным уважением относимся к тем, кто сегодня защищает честь России в зоне СВО. Благодаря их подвигу и мужеству живем мы, и будут жить наши потомки», - заключили культработники.