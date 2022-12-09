Более 1000 человек приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества в Махачкале

Акция «Герои с нами», приуроченная ко Дню Героев Отечества, состоялась в пятницу, 9 декабря, в Махачкале в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», информирует пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

В парке имени Ленинского комсомола прошел парад с участием активистов детских общественных объединений, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, студентов и школьников. Участники акции пронесли табличку с названием образовательной организации, экипировку, символику, вымпел с данными Героев и граждан, награжденных за заслуги перед страной и гражданами.

В муниципалитетах Дагестана также были возложены цветы и проведены митинги на воинских мемориальных комплексах с участием военно-патриотических клубов и объединений РДШ, Юнармии, ЮИД, ТОКС, общественных организаций.