В парке имени Ленинского комсомола прошел парад с участием активистов детских общественных объединений, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, студентов и школьников. Участники акции пронесли табличку с названием образовательной организации, экипировку, символику, вымпел с данными Героев и граждан, награжденных за заслуги перед страной и гражданами.
В муниципалитетах Дагестана также были возложены цветы и проведены митинги на воинских мемориальных комплексах с участием военно-патриотических клубов и объединений РДШ, Юнармии, ЮИД, ТОКС, общественных организаций.