ЗАМАНА - Более 1000 человек приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества в Махачкале

Более 1000 человек приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества в Махачкале

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09 декабря, 2022. Пятница 14:32
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Более 1000 человек приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества в Махачкале

Акция «Герои с нами», приуроченная ко Дню Героев Отечества, состоялась в пятницу, 9 декабря, в Махачкале в рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», информирует пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

Более 1000 человек приняли участие в акции ко Дню Героев Отечества в Махачкале

В парке имени Ленинского комсомола прошел парад с участием активистов детских общественных объединений, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, студентов и школьников. Участники акции пронесли табличку с названием образовательной организации, экипировку, символику, вымпел с данными Героев и граждан, награжденных за заслуги перед страной и гражданами.

В муниципалитетах Дагестана также были возложены цветы и проведены митинги на воинских мемориальных комплексах с участием военно-патриотических клубов и объединений РДШ, Юнармии, ЮИД, ТОКС, общественных организаций.

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