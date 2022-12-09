Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»

Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов 9 декабря, в День героев Отечества, возложил цветы к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше. «Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» - это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — высказался премьер.