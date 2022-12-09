ЗАМАНА - Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»

Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»

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09 декабря, 2022. Пятница 14:09
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Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»

Премьер-министр Дагестана: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах».

Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»

Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов 9 декабря, в День героев Отечества, возложил цветы к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше. «Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» - это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — высказался премьер.

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