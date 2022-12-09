Глава Дагестана поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества

«Пятнадцать лет назад Президентом страны В.В. Путиным была возрождена прекрасная традиция чествования Героев Отечества, чьи яркие свершения, ратные подвиги позволили отстоять независимость Отчизны, идти вперёд, открывать новое, добиваться прогрессивного развития России и утверждать достойную для нее роль в мире. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы и ордена Святого Георгия – орденские ленты незримой нитью соединили многие поколения людей. Мы дорожим именами дагестанцев, которые находятся в этом почетном списке, обладателей высочайших государственных наград. Их самоотверженность, смелость, верность долгу служат нравственным ориентиром для нынешней молодежи. Очень важно, что такую преемственность продолжают сегодня военнослужащие, добровольцы, участвующие в специальной военной операции на Украине. Для них любовь к Родине стала надежной и прочной основой в жизни. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов писал: “Война не прибавляет людей на земле, но она прибавляет на земле героев”. Военнослужащие Н.Э. Гаджимагомедов, Э.А. Набиев, Р.М. Курбанов, Э.А. Абачев прибавили героев на дагестанской земле. Мы гордимся нашими славными предками, передавшими нам традиции мужества, доблести и патриотизма, преклоняемся перед поколением победителей – участниками Великой Отечественной войны. Герои не умирают, они живут в наших сердцах, на обелисках и памятных плитах, в глазах ребенка, читающего учебник истории, – повсюду отголоски великого подвига тех, кому мы обязаны своей мирной жизнью. Среди них и ушедший на днях Почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда Российской Федерации М.М. Магомедов. Пусть славный путь Героев Отечества и впредь вдохновляет дагестанцев на ответственный и созидательный труд на благо Родины. Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия», – говорится в обращении.