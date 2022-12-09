Центр занятости Махачкалы в 2022 году трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время

В 2022 году Центр занятости Махачкалы трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

В нынешнем году Центр занятости Махачкалы предоставил ряд мер поддержки, установленных для ищущих работу россиян: оплачиваемых общественных работ для 294 безработных; трудоустройство 4 132 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; организовано трудоустройство жителей на заявленные вакансии – 1 729 человек; содействие 165 безработным россиянам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов государственной службы занятости населения.

На данный момент в ЦЗН Махачкалы на учете в качестве безработных пребывают 400 граждан. Все они получают ежемесячное пособие по безработице.

Пресс-служба напоминает, что минимальная сумма пособия в нынешнем году составляет 1 500 рублей, максимальная – 12 792 рубля в месяц.