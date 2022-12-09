ЗАМАНА - Центр занятости Махачкалы в 2022 году трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время

Центр занятости Махачкалы в 2022 году трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время

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09 декабря, 2022. Пятница 09:48
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Центр занятости Махачкалы в 2022 году трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время

В 2022 году Центр занятости Махачкалы трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

Центр занятости Махачкалы в 2022 году трудоустроил более 4000 подростков в свободное от учебы время

В нынешнем году Центр занятости Махачкалы предоставил ряд мер поддержки, установленных для ищущих работу россиян: оплачиваемых общественных работ для 294 безработных; трудоустройство 4 132 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; организовано трудоустройство жителей на заявленные вакансии – 1 729 человек; содействие 165 безработным россиянам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов государственной службы занятости населения. 

На данный момент в ЦЗН Махачкалы на учете в качестве безработных пребывают 400 граждан. Все они получают ежемесячное пособие по безработице.

Пресс-служба напоминает, что минимальная сумма пособия в нынешнем году составляет 1 500 рублей, максимальная – 12 792 рубля в месяц.

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