ЗАМАНА - XI Слет юных журналистов Дагестана состоялся в Махачкале

XI Слет юных журналистов Дагестана состоялся в Махачкале

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08 декабря, 2022. Четверг 16:14
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XI Слет юных журналистов Дагестана состоялся в Махачкале XI Слет юных журналистов Дагестана состоялся в Махачкале

XI Слет юных журналистов, посвященный 20-летию газеты «Орленок Дагестана», состоялся в четверг, 8 декабря, в историческом музее «Россия – моя история».

XI Слет юных журналистов Дагестана состоялся в Махачкале

Мероприятие стартовало с «Гимна юных дагестанцев», который исполнила группа «Горцы» гимназии №35 поселка Ленинкента. С тёплыми пожеланиями обратился начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, поздравивший ребят от имени главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Газета воспитывает в подрастающем поколении лучшие нравственные качества, пробуждает живой интерес к журналистскому творчеству среди детей и подростков республики. Хотел бы пожелать юнкорам, публикующим материалы в “Орленке”, а также его читателям успехов. Учитесь и впитывайте всё самое лучшее, что дают вам учителя и старшие наставники, старайтесь реализовать все свои способности», – передал Джамалутдинов слова премьера.

В рамках слета благодарностью от Министерства образования и науки Дагестана за высокий профессионализм, личный вклад в развитие творческих потенциалов юного поколения, повышения медиаграмотности детей и поддержку движения юных журналистов наградили лидеров творческих объединений, медиакружков и студий из Дербентского, Ногайского, Магарамкентского, Бабаюртовского, Кизилюртовского, Буйнакского районов, городов Дагестанские Огни, Хасавюрта, Каспийска, Махачкалы.

«От вас зависит наше будущее, и вы идете совершенно правильным путем, ведь уже научились умело управлять и пользоваться словом. У нас достаточно детей с активной жизненной позицией и при правильной работе наставника они еще покажут нам много незабываемого и интересного», – высказалась руководительница Республиканского центра образования Каспийска Анжела Байрамбекова.

Далее прошла церемония награждения победителей конкурсов, были вручены удостоверения новоиспеченным журналистам, а также здесь состоялись мастер-классы.

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