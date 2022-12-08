Руководитель МЧС Дагестана провел экстренное заседание в связи с землетрясением

В Ситуационном центре Дагестана руководитель МЧС по региону Нариман Казимагомедов провел экстренное заседание в связи с сегодняшним землетрясением, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В ходе совещания доклады зачитали сотрудники диспетчерских служб всех городов и районов Дагестана.

«В некоторых учебных заведениях Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и гг. Дербента и Хасавюрта приостановился учебный процесс. В результате землетрясения в селе Рутул в школе №1 образовалась трещина», — сообщает ведомство.

В рамках заседания руководителем Главного управления даны поручения организовать обследование межведомственными группами всех населённых пунктов с составлением актов и провести информирование жителей об алгоритме действий при землетрясениях. Заслушивание докладов по результатам обследования состоится этим вечером.