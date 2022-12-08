ЗАМАНА - В селе Акуша объявили итоги конкурса рисунков

В селе Акуша объявили итоги конкурса рисунков

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08 декабря, 2022. Четверг 13:28
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В селе Акуша объявили итоги конкурса рисунков

Во Дворце культуры села Акуша 8 декабря чествовали победителей и призеров муниципального конкурса плакатов и рисунков «Наш мир без терроризма» и «Наш мир без наркотиков», информирует пресс-служба районной администрации.

В селе Акуша объявили итоги конкурса рисунков

«С 11 по 28 ноября шел конкурс плакатов и рисунков “Наш мир без терроризма”, “Наш мир без наркотиков”, в котором участвовали ребята 9-17 лет. Всем победителям и призерам конкурса вручили грамоты и ценные призы. Мероприятие проходило для привлечения внимания граждан к вопросам противодействия терроризму и профилактики наркомании среди молодежи», – заявляет пресс-служба.

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