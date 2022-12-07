ЗАМАНА - Туроператор Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

Туроператор Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

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07 декабря, 2022. Среда 14:44
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Туроператор Fun&amp;Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

Новогодняя чартерная программа «Зимний Дагестан» стартует с 30 декабря и продлится до 9 января. Рейсы будут осуществляться между Москвой и Махачкалой. Об этом проинформировал глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в интервью изданию «Интерфакс».

Туроператор Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

Новогодняя экскурсионная программа будет включать в себя самые популярные туристические места Дагестана. Как заявил премьер, республика не теряет своей туристской актуальности и в холодный сезон. Стоит напомнить, что Дагестан в минувшем году посетили более 1 млн человек. В 2022 году туристический поток в регион увеличился на 30-35%.

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