Туроператор Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан»

Новогодняя чартерная программа «Зимний Дагестан» стартует с 30 декабря и продлится до 9 января. Рейсы будут осуществляться между Москвой и Махачкалой. Об этом проинформировал глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в интервью изданию «Интерфакс».

Новогодняя экскурсионная программа будет включать в себя самые популярные туристические места Дагестана. Как заявил премьер, республика не теряет своей туристской актуальности и в холодный сезон. Стоит напомнить, что Дагестан в минувшем году посетили более 1 млн человек. В 2022 году туристический поток в регион увеличился на 30-35%.