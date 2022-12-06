Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»

«Почта России» объявила о старте программы приема посылок в доставку для розничных магазинов, пунктов выдачи заказов маркетплейсов и кофеен. Об этом информирует пресс-служба почтовой организации.

«Почта расширяет сотрудничество с малым и средним бизнесом. Отныне розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые стоят дальше 500 метров от почтового отделения, смогут принимать посылки в доставку», – заявляет пресс-служба.

Сообщается, что в зависимости от числа принятых отправлений «Почта России» будет выплачивать агентское вознаграждение – до 15% от стоимости доставки. Компания будет забирать посылки каждый день, если в течение дня клиенты оставили больше 5 посылок, в иных случаях – через день.