ЗАМАНА - Юрий Чайка прилетел в Махачкалу

Юрий Чайка прилетел в Махачкалу

Автор
06 декабря, 2022. Вторник 14:37
||||
Юрий Чайка прилетел в Махачкалу Юрий Чайка прилетел в Махачкалу

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка прилетел в Дагестан.

Юрий Чайка прилетел в Махачкалу

Сегодня, 6 декабря, полпред участвует в торжественной церемонии закладки камня на месте возведения воинского храма благоверного князя Александра Невского. Религиозное сооружение будет построено на проспекте Петра I в Махачкале.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top