Сегодня, 6 декабря, полпред участвует в торжественной церемонии закладки камня на месте возведения воинского храма благоверного князя Александра Невского. Религиозное сооружение будет построено на проспекте Петра I в Махачкале.
Юрий Чайка прилетел в Махачкалу
- Автор Дарья
- 06 декабря, 2022. Вторник 14:37
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка прилетел в Дагестан.
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