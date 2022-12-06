Минприроды России: «15 декабря назовут точное количество погибших животных по всему побережью Каспия»

«Ученые 15 декабря объявят точное число погибших тюленей по всему берегу Каспия. Сейчас осматривается вся территория, также пытаемся получить сведения о том, есть ли погибшие животные в глубине воды. Это будут выверенные цифры, а не примерный диапазон, который сейчас мы обсуждаем. Также специалисты смогут обозначить морскую зону, где случилась смерть морских существ. Для этого собираются данные о течениях и направлении ветра за последние недели. Для этого я дал задачу подключить все необходимые ведомства, в том числе Росгидромет. До финальных сборов всех сведений – любые сообщения о причинах гибели и точном числе умерших нерп – не корректны», – проинформировал глава Минприроды Александр Козлов.