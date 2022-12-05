ЗАМАНА - Дагестан простился с Магомедали Магомедовым

Дагестан простился с Магомедали Магомедовым

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05 декабря, 2022. Понедельник 17:04
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Дагестан простился с Магомедали Магомедовым
В понедельник, 5 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в село Леваши, дабы проститься с Почетным председателем Госсовета РД Магомедали Магомедовым.
Дагестан простился с Магомедали Магомедовым

Известный политический и государственный деятель Дагестана и России, Почетный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан, Герой Труда РФ Магомедали Магомедович Магомедов ушел из жизни на 93-м году вчера, 4 декабря.

В соответствии с постановлением руководителя Дагестана Сергея Меликова в связи со смертью почетного председателя Госсовета РД в Дагестане объявлен траур.

Проводить известного дагестанского политика вместе с премьер-министром Дагестана приехали спикер Народного Собрания РД Заур Аскендеров, начальник Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, вице-премьеры, лидеры органов власти, депутаты, руководители муниципальных образований, родственники и близкие Магомедова.

Выступая на траурном митинге, премьер отметил, что Магомедали Магомедов был и останется в памяти всех жителей Дагестана легендарной личностью.

«Всю свою жизнь он был государственником. Это человек, который в самые тяжелые минуты для Дагестана, когда на кону стояло будущее республики, взял на себя ответственность и сохранил нашу республику, наше российское государство. Нам молодым есть чему учиться у Магомедали Магомедовича. Каждая встреча с ним — это был урок мудрости. Мы сегодня скорбим, выражаем искренние соболезнования Магомедасаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким, детям, сыновьям, племянникам, внукам, всему левашинскому и дагестанскому джамаату. Пусть Всевышний определит Магомедали Магомедовича среди лучших», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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