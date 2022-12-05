Так, в рамках мероприятия в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы пройдет Божественная литургия, после чего состоится церемония закладки камня на месте возведения воинского храма благоверного князя Александра Невского, в которой поучаствует Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка и руководство республики.
В юбилее также примут участие митрополиты, архиепископы и епископы Русской православной церкви (Московский патриархат), православные прихожане из Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта, Буйнакска, Избербаша и Кизилюрта.