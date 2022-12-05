Махачкалинская епархия Русской православной церкви отмечает 10-летие со дня открытия

Всероссийская богословская конференция «Роль религии в сохранении межконфессионального и межнационального мира и согласия», посвященная 10-летнему юбилею Махачкалинской епархии Русской православной церкви, состоится завтра, 6 декабря, в Махачкале.

Так, в рамках мероприятия в Свято-Успенском кафедральном соборе Махачкалы пройдет Божественная литургия, после чего состоится церемония закладки камня на месте возведения воинского храма благоверного князя Александра Невского, в которой поучаствует Полномочный представитель Президента России в СКФО Юрий Чайка и руководство республики.

В юбилее также примут участие митрополиты, архиепископы и епископы Русской православной церкви (Московский патриархат), православные прихожане из Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта, Буйнакска, Избербаша и Кизилюрта.