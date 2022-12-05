«Ногайцы России вместе со всеми народами Дагестана скорбят по поводу кончины отца Магомедсалама Магомедалиевича – Магомедали Магомедовича Магомедова, выдающегося государственного и политического деятеля РФ, почетного председателя Госсовета РД и Героя Труда РФ. Ногайский народ всегда будет помнить его как профессора народной дипломатии и виртуозного маэстро компромисса, настоящего и надежного друга, внесшего неоценимый вклад в дело укрепления фундаментальных основ государственности ногайцев в Республике Дагестан», – отметил он.
Валерий Казаков: «Ногайцы вместе со всеми народами Дагестана скорбят по кончине Магомедали Магомедова»
- Автор Дарья
- 05 декабря, 2022. Понедельник 16:24
Председатель Федеральной национальной культурной автономии ногайцев России «Ногай Эл» Валерий Казаков направил телеграмму в день похорон экс-председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова.
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