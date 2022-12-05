Валерий Казаков: «Ногайцы вместе со всеми народами Дагестана скорбят по кончине Магомедали Магомедова»

«Ногайцы России вместе со всеми народами Дагестана скорбят по поводу кончины отца Магомедсалама Магомедалиевича – Магомедали Магомедовича Магомедова, выдающегося государственного и политического деятеля РФ, почетного председателя Госсовета РД и Героя Труда РФ. Ногайский народ всегда будет помнить его как профессора народной дипломатии и виртуозного маэстро компромисса, настоящего и надежного друга, внесшего неоценимый вклад в дело укрепления фундаментальных основ государственности ногайцев в Республике Дагестан», – отметил он.