5 декабря в России отмечается День волонтера

Ежегодно 5-го декабря в нашей стране отмечается День волонтера. Волонтеры – это люди, которые неравнодушны к чужой беде и независимо от времени и места готовы прийти на помощь другим. Мне кажется, их смело можно назвать героями нашего времени.

В республике ежегодно растет число добровольческих движений. В основном ряды волонтеров пополняют подростки, что является отрадным.

К этой дате прошла пресс-конференция в РИА «Дагестан» с участием сотрудника Министерства по делам молодежи РД Илгара Лелаева.



«Волонтеры вносят большой вклад в культуру и социальное развитие республики. Они принимают участие и помогают организовать мероприятия массового характера. Принимают активное участие в жизни старшего поколения, посещая дома престарелых, оказывая поддержку и внимание людям, оказавшимся в трудной ситуации. Сегодня хочется поздравить всех волонтеров и пожелать им крепкого здоровья, энергии и оптимизма», — поздравил он всех волонтеров. Материал подготовила П. Шахова.