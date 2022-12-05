Депутат Госдумы России Гасанов Д.Н: «Мы потеряли надежного наставника, соратника и единомышленника, человека, душою болевшего за республику»

Скончался Магомедали Магомедович, опытный и мудрый руководитель, политик, смыслом жизни которого были мир и процветания родного Дагестана.



Магомедали Магомедович начал руководить республикой в самое сложное для страны время. В эти тревожные годы развала и нестабильности в стране, когда из-за тяжелого социально- экономического положения в разных ее уголках вспыхивали конфликты и войны, ему удалось сохранить мир в родной республике. Он умел учитывать и чувствовать настрой земляков, вести диалог и предлагать компромиссные решения.

Все это помогло сохранить мир и стабильность не только в Дагестане, но и в целом на всем Северном Кавказа.



Дагестанцы и не только они, знали и ценили его как дальновидного политика и мудрого человека. Высокую оценку политической деятельности Магомедали Магомедовича неоднократно отмечал Президент России Путин Владимир Владимирович. И потверждением его заслуг перед нашей страной и его народом являются огромное количество наград и званий, среди которых:



• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

• Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

• Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

• Орден Александра Невского

• Герой Труда Российской Федерации Мы потеряли надежного наставника, соратника и единомышленника, человека, душою болевшего за республику. Уважаемые Магомедсалам Магомедалиевич, родные и близкие родственники! Приношу мои самые искренние соболезнования. Вместе с вами разделяю горечь невосполнимой утраты. Мы навсегда сохраним в наших сердцах светлую память о прекрасном человеке и достойном сыне республики. Депутат Госдумы России Гасанов Джамаладин Набиевич.

