Дагестан в будущем году примет меры по экологическому оздоровлению водных объектов

Как сообщают, работы пройдут в бассейне Каспийского и Балтийского морей, Терека, Дона, Кубани, Волги и Оби. Уточняется, что в планах расчистить более 68 километров русел рек, что в сумме с результатами минувших лет даст показатель более 412 км. Экологические условия проживания станут лучше для 822 000 россиян. В общем на эти работы Росводресурсы выделили 1,5 млрд рублей. «Все 4 года реализации нацпроекта мы отмечали возрастающую заинтересованность субъектов страны в восстановлении и сохранении водных артерий. В основном мероприятия проводятся на малых реках протяженностью менее 100 км. Но именно от их состояния зависит благополучие всей гидрографической сети России. Мероприятия расписаны до конца 2024 года, но уже обсуждаются планы на следующую водную пятилетку», – рассказала заместительница начальника Росводресурсов Наталия Сологуб.