Это на 24,9 % больше в сравнении с таким же периодом минувшего года, а количество обслуженных самолетов увеличилось на 24% по сравнению с показателями 2021 года и составило 18 580.
«В ноябре обслужено 179 174 пассажира, а самыми популярными внутренними маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань. Из международных направлений чаще всего люди выбирали Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и Ташкент (Узбекистан)», – сообщает пресс-служба аэропорта.
Уточняется, что лидерами авиаперевозок за прошедший период 2022 стали следующие авиакомпании: «Победа», «Авиакомпания Сибирь», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Ред Вингс».