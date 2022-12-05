ЗАМАНА - Махачкалинский аэропорт принял более 2 млн 300 тысяч пассажиров с начала 2022 года

Махачкалинский аэропорт принял более 2 млн 300 тысяч пассажиров с начала 2022 года

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05 декабря, 2022. Понедельник 13:46
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Махачкалинский аэропорт принял более 2 млн 300 тысяч пассажиров с начала 2022 года

По итогам работы за 11 месяцев 2022 года обслужено рекордное за всю историю махачкалинского аэропорта число пассажиров – 2 327 033.

Махачкалинский аэропорт принял более 2 млн 300 тысяч пассажиров с начала 2022 года

Это на 24,9 % больше в сравнении с таким же периодом минувшего года, а количество обслуженных самолетов увеличилось на 24% по сравнению с показателями 2021 года и составило 18 580.

«В ноябре обслужено 179 174 пассажира, а самыми популярными внутренними маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань. Из международных направлений чаще всего люди выбирали Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и Ташкент (Узбекистан)», – сообщает пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что лидерами авиаперевозок за прошедший период 2022 стали следующие авиакомпании: «Победа», «Авиакомпания Сибирь», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Ред Вингс».

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