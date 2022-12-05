Заур Аскендеров поздравил дагестанцев с Днем волонтера

«Уважаемые дагестанцы! Ежегодно 5 декабря в нашей стране отмечается День добровольца (волонтера). Миссия волонтеров проста и прекрасна – творить добро и нести свет любви и сострадания. Во все времена сострадание и участие в жизни тех, кто рядом, считались самыми бесценными человеческими чувствами. Готовность жертвовать своим временем, чтобы бескорыстно помогать и поддерживать тех, кому трудно, – прекрасный пример человечности и милосердия. Главная надежда любого человека, попавшего в сложную ситуацию, – помощь и участие ближнего. День волонтера (добровольца) – возможность выразить благодарность людям, неравнодушным к чужой беде. Добро, сделанное вами, не пропадет даром. Благородство и искренность, с которыми волонтеры делают самые обыкновенные, а порой и героические дела, не знают границ. Появление в обществе людей, готовых безвозмездно помочь и разделить ношу отчаяния и боли, дарит надежду, что бы ни случилось. Волонтеров, без преувеличения, можно назвать героями нашего времени, потому что они способны сострадать тем, кому без них никак не обойтись. Яркое подтверждение востребованности волонтерского движения в нашей стране – участие в жизни старшего поколения, помощь больным детям и инвалидам, а также нуждающимся в период пандемии коронавирусной инфекции. Благодарю всех участников волонтерского движения республики за добрые дела и помощь тем, кто столкнулся с бедой и отчаянием. Желаю вам здоровья, оптимизма, жизненной энергии для добрых дел, благополучия и успехов в новых начинаниях и проектах», – отмечается в тексте.