Глава Дагестана объявил траур в связи со смертью Почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ Магомедали Магомедова

«В связи со смертью видного государственного деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, внесшего значительный вклад в развитие Дагестана, сохранение мира и стабильности в республике, выражая скорбь о невосполнимой утрате и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 5 декабря 2022 года днем траура в Дагестане», – заявляется в указе.

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Дагестана, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные акции и передачи.