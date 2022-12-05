ЗАМАНА - Глава Дагестана объявил траур в связи со смертью Почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ Магомедали Магомедова

Глава Дагестана объявил траур в связи со смертью Почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ Магомедали Магомедова

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05 декабря, 2022. Понедельник 10:10
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Глава Дагестана объявил траур в связи со смертью Почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ Магомедали Магомедова

Соответствующее постановление подписал руководитель Дагестана Сергей Меликов, информирует администрация главы региона.

Глава Дагестана объявил траур в связи со смертью Почетного председателя Госсовета РД, Героя труда РФ Магомедали Магомедова

«В связи со смертью видного государственного деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, внесшего значительный вклад в развитие Дагестана, сохранение мира и стабильности в республике, выражая скорбь о невосполнимой утрате и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 5 декабря 2022 года днем траура в Дагестане», – заявляется в указе.

В день траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России и Дагестана, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные акции и передачи.

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