ЗАМАНА - Комиссия СПЧ проконтролирует ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

Комиссия СПЧ проконтролирует ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

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05 декабря, 2022. Понедельник 11:14
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Комиссия СПЧ проконтролирует ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

Комиссия Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проконтролирует ситуацию с массовой гибелью краснокнижных нерп в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал СПЧ.

Комиссия СПЧ проконтролирует ситуацию с массовой гибелью тюленей в Дагестане

"Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмет ситуацию на контроль и будет мониторить процесс расследования причин массовой гибели каспийских тюленей", — написано в соцсетях.

Министерство природы Дагестана заявляло, что количество обнаруженных мертвых краснокнижных нерп на побережье Каспийского моря составляет 2500. Как озвучили в ведомстве, подсчет числа погибших морских животных продолжается.

Начальник Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов проинформировал, что, возможно, количество обнаруженных погибших нерп станет еще больше, так как их выбрасывает штормом. При этом он уточнил, что, предварительно, влияния человека не наблюдается.

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