Российские политические деятели выразили соболезнования в связи со смертью Магомедали Магомедова

Почетный председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали Магомедов, руководивший регионом на протяжении почти двух десятилетий, сумел сохранить мир и согласие в регионе и дал старт позитивным преобразованиям, заявил в воскресенье полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка. Материал подготовлен РИА "Дагестан".

Магомедали Магомедов умер в воскресенье на 93-м году жизни.

"Судьба Магомедали Магомедовича - талантливого государственного деятеля, опытного управленца и настоящего патриота России - была неразрывно связана с родным Дагестаном. Его мудрость и опыт, высокие человеческие качества в непростые времена помогли сохранить мир и согласие в регионе, дали старт большим позитивным преобразованиям", - приводит слова Чайки аппарат полномочного представителя президента РФ в СКФО в официальном Telegram-канале.

Соболезнования родным и близким выразили руководители субъектов Северного Кавказа. Как считает глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Магомедов внес "огромный вклад в стабильность и развитие всего Северо-Кавказского региона".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал Магомедова патриотом "великой страны и родной дагестанской земли", который многое сделал для укрепления дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между жителями Северного Кавказа. "Об этом знают и помнят и на Ставрополье. И всегда будут", - написал руководитель края в своем Telegram-канале.

Магомедов был политическим тяжеловесом, ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству. Таким мнением поделился председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Для него интересы своего села, района, Дагестана, всей великой России всегда были выше личных, а уважение народа - выше материальных благ. В самые сложные исторические периоды он был рядом со своим народом. Бесспорно, он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Дагестана", - цитирует Абдулмуслимова пресс-служба регионального кабмина.

Народный руководитель

Бывший председатель правительства Дагестана Атай Алиев уточнил, что Магомедова будут помнить все поколения. "В нем были все черты многонационального дагестанского народа <...> Сегодня Россия и Дагестан потеряли великого человека. Все поколения будут его помнить", - сказал ТАСС Алиев.

По словам председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедова, Магомедов был эпохальной личностью и народным руководителем, который находил выход в любых сложных ситуациях. "Он сам наизусть знал многие главы из Евгения Онегина, читал [Омарла] Батырая и других дагестанских писателей. Это тоже говорило о его народной душе, о ее духовной составляющей", - поделился ТАСС Ахмедов.

Магомедали Магомедов в августе 1987 года был избран председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, в 1990-м - председателем Верховного Совета республики. С 1994 по 2006 был председателем Государственного совета (высшего органа исполнительной власти региона). 21 октября 2019 года указом президента РФ Магомедову было присвоено звание Героя труда Российской Федерации "За особые заслуги перед государством и народом".

Как сообщил ТАСС глава Левашинского района Дагестана Шамиль Дабишев, Магомедов будет похоронен в его родном селе Леваши Левашинского района 5 декабря.