ЗАМАНА - Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке

Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке

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05 декабря, 2022. Понедельник 08:47
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Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке

В субботу, 3 декабря, на главной площади Махачкалы состоялась сельскохозяйственная ярмарка – выставка достижений муниципальных образований, проинформировала пресс-службе Дома народного творчества Минкультуры региона.

Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке

«Мастера народных промыслов из 26 муниципальных районов региона подготовили свои изделия и продемонстрировали мастер-классы по ковроткачеству, резьбе по дереву и по камню, тастароплетению, лоскутному шитью и другому», – заявляет ведомство.

Уточняют, что дагестанцы и туристы смогли попробовать традиционные национальные блюда и выпечку. Украшением мероприятия стали выступления народных творческих коллективов и исполнителей из разных уголков Дагестана. Со всех сторон площади слышались различные музыкальные напевы, звуки барабанов, зурны, звучали песни на разных языках народов региона.

«Красочная концертная программа в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, продолжилась в Доме дружбы», – рассказала пресс-служба.

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