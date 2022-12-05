Творческие группы 26 районов выступили на махачкалинской сельхозярмарке

В субботу, 3 декабря, на главной площади Махачкалы состоялась сельскохозяйственная ярмарка – выставка достижений муниципальных образований, проинформировала пресс-службе Дома народного творчества Минкультуры региона.

«Мастера народных промыслов из 26 муниципальных районов региона подготовили свои изделия и продемонстрировали мастер-классы по ковроткачеству, резьбе по дереву и по камню, тастароплетению, лоскутному шитью и другому», – заявляет ведомство.

Уточняют, что дагестанцы и туристы смогли попробовать традиционные национальные блюда и выпечку. Украшением мероприятия стали выступления народных творческих коллективов и исполнителей из разных уголков Дагестана. Со всех сторон площади слышались различные музыкальные напевы, звуки барабанов, зурны, звучали песни на разных языках народов региона.

«Красочная концертная программа в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, продолжилась в Доме дружбы», – рассказала пресс-служба.