С глубокой скорбью узнал о кончине истинного патриота Дагестана и России, настоящего лидера, аксакала кавказской политики Магомедали Магомедовича Магомедова.

Он был политическим тяжеловесом, ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству. Магомедали Магомедович всегда детально вникал не только в сложные хозяйственные проблемы, но и в тонкости политических процессов.

Для него интересы своего села, района, Дагестана, всей великой России всегда были выше личных. А уважение народа – выше материальных благ. В самые сложные исторические периоды он был рядом со своим народом.

Бесспорно, он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Дагестана. Нам всем будет очень не хватать его мудрых советов и наставлений.

Искренние соболезнования Магомедсаламу Магомедалиевичу, семье, родным, близким, всем, кто знал и любил Магомедали Магомедовича.