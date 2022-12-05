ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова

Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова

Автор
05 декабря, 2022. Понедельник 00:05
|||
Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова
Глава кабмина Дагестана выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова.
Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье Магомедали Магомедова
С глубокой скорбью узнал о кончине истинного патриота Дагестана и России, настоящего лидера, аксакала кавказской политики Магомедали Магомедовича Магомедова. 

Он был политическим тяжеловесом, ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству. Магомедали Магомедович всегда детально вникал не только в сложные хозяйственные проблемы, но и в тонкости политических процессов.

Для него интересы своего села, района, Дагестана, всей великой России всегда были выше личных. А уважение народа – выше материальных благ. В самые сложные исторические периоды он был рядом со своим народом.

Бесспорно, он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Дагестана. Нам всем будет очень не хватать его мудрых советов и наставлений.

Искренние соболезнования Магомедсаламу Магомедалиевичу, семье, родным, близким, всем, кто знал и любил Магомедали Магомедовича.

Прочитано 3 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top