«Фабрика процессов» стоимостью 4,5 млн рублей создана в ДГТУ

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» для обучения специалистов предприятий региона принципам бережливого производства и улучшения экономических показателей на площадке ДГТУ была сформирована учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», информирует пресс-служба Минэкономразвития республики.

«На открытие площадки было направлено 4,5 млн рублей из федерального бюджета. Производственная площадка уже оборудована и укомплектована в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным центром компетенций», – заявляет ведомство.

Подготовку «Фабрики процессов» оценила сертификационная комиссия в составе тренера Федерального центра компетенций Алексея Лохова, врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхана Ахмедова, сотрудников Минпрома РД и аэропорта Махачкалы.

Специалисты ознакомились с материально-технической базой фабрики, методическими материалами и работой тренеров.

Руководитель Минэкономразвития региона высоко оценил организацию обучения на «Фабрике процессов», где весь упор идет на практику.