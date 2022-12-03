ЗАМАНА - «Фабрика процессов» стоимостью 4,5 млн рублей создана в ДГТУ

«Фабрика процессов» стоимостью 4,5 млн рублей создана в ДГТУ

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03 декабря, 2022. Суббота 12:40
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«Фабрика процессов» стоимостью 4,5 млн рублей создана в ДГТУ

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» для обучения специалистов предприятий региона принципам бережливого производства и улучшения экономических показателей на площадке ДГТУ была сформирована учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», информирует пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Фабрика процессов» стоимостью 4,5 млн рублей создана в ДГТУ

«На открытие площадки было направлено 4,5 млн рублей из федерального бюджета. Производственная площадка уже оборудована и укомплектована в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным центром компетенций», – заявляет ведомство.

Подготовку «Фабрики процессов» оценила сертификационная комиссия в составе тренера Федерального центра компетенций Алексея Лохова, врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхана Ахмедова, сотрудников Минпрома РД и аэропорта Махачкалы.

Специалисты ознакомились с материально-технической базой фабрики, методическими материалами и работой тренеров.

Руководитель Минэкономразвития региона высоко оценил организацию обучения на «Фабрике процессов», где весь упор идет на практику.

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