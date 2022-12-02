Правительство РФ направит более 13 млрд рублей на реконструкцию махачкалинского аэропорта

Более 13 млрд рублей будет направлено Дагестану в 2023-2025 годах из федерального бюджета на модернизацию международного аэропорта Махачкала (Уйташ). Соответствующее постановление правительства России появилось на сайте правовой информации.

"Провести в 2023-2025 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 13,1 млрд рублей в возведение и реконструкцию объекта капстроительства "Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)" в рамках госпрограммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — заявляется в указе.

Следуя постановление, на территории аэропорта будут осуществлены работы по строительству новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км, а также по ремонту перрона и другой аэродромной инфраструктуры. Срок завершения всех работ и ввода объекта в работу - конец 2025 года.