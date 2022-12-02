Турнир в 9 туров пройдет в махачкалинском Доме шахмат. В мероприятии поучаствуют команды Азербайджана, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Астраханской области и 4 команды Дагестана.
В рамках программы соревнований предусмотрено открытие шахматного клуба, которому присвоено имя 6-го Президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Также для участников мероприятия предусмотрена экскурсия на бархан Сарыхум и в музеи столицы республики.
Махачкала примет Международный шахматный турнир памяти Азиза Алиева
- Автор Дарья
- 02 декабря, 2022. Пятница 14:21
В Махачкале 8-9 декабря пройдет Международный турнир по шахматам среди детских команд, посвященный памяти выдающегося государственного и политического деятеля СССР Азиза Алиева.
Турнир в 9 туров пройдет в махачкалинском Доме шахмат. В мероприятии поучаствуют команды Азербайджана, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Астраханской области и 4 команды Дагестана.
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