Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года

Автор Дарья |||

2 млн 147 тысяч человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев нынешнего года. Это на 27 процентов больше, чем в минувшем году.