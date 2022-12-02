1 млн 576 тыс. человек приехали в регион на железнодорожном транспорте за это же время, что на 22 процента выше показателя 2021 года. Об этом главе Дагестана рассказал руководитель Минтуризма республики Эмин Мерданов. Как он заявил, объём услуг туристской индустрии в субъекте составил около 7 млрд рублей.
Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года
- Автор Дарья
- 02 декабря, 2022. Пятница 13:11
2 млн 147 тысяч человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев нынешнего года. Это на 27 процентов больше, чем в минувшем году.
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