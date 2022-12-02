ЗАМАНА - Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года

Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года

Автор
02 декабря, 2022. Пятница 13:11
|||
Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года

2 млн 147 тысяч человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев нынешнего года. Это на 27 процентов больше, чем в минувшем году.

Более 2 млн человек принял махачкалинский аэропорт за 10 месяцев 2022 года

1 млн 576 тыс. человек приехали в регион на железнодорожном транспорте за это же время, что на 22 процента выше показателя 2021 года. Об этом главе Дагестана рассказал руководитель Минтуризма республики Эмин Мерданов. Как он заявил, объём услуг туристской индустрии в субъекте составил около 7 млрд рублей.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top