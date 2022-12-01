ЗАМАНА - 10 дагестанских доноров стволовых клеток помогают людям

10 дагестанских доноров стволовых клеток помогают людям

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01 декабря, 2022. Четверг 16:44
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10 дагестанских доноров стволовых клеток помогают людям

В рамках Года культурного наследия народов России состоялась важная всероссийская акция «#Культура донорству – #КультурныйКодДонора». Торжественное завершение акции прошло в Махачкале. В рамках нее 10 дагестанских доноров стволовых клеток уже спасли жизни людей.

10 дагестанских доноров стволовых клеток помогают людям

Министерство здравоохранения Дагестана и Минкультуры региона одними из первых включились в акцию и провели 30 мероприятий. Это дало возможность использовать большой потенциал учреждений культуры в пропаганде донорства крови и костного мозга», – высказалась первая заместительница главы Минздрава Дагестана Джавгарат Исаева.

Также она уточнила, что в этой акции принимало участие примерно 3500 человек, 823 из которых стали донорами в первый раз. Кроме того, список потенциальных доноров стволовых клеток вырос на 300 доноров.

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