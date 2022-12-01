Министерство здравоохранения Дагестана и Минкультуры региона одними из первых включились в акцию и провели 30 мероприятий. Это дало возможность использовать большой потенциал учреждений культуры в пропаганде донорства крови и костного мозга», – высказалась первая заместительница главы Минздрава Дагестана Джавгарат Исаева.
Также она уточнила, что в этой акции принимало участие примерно 3500 человек, 823 из которых стали донорами в первый раз. Кроме того, список потенциальных доноров стволовых клеток вырос на 300 доноров.