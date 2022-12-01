В школе гостей встретил директор Осман Магомедов, который организовал для них экскурсию по зданию и прилегающей территории.

Как заявил Магомедов, в 2022 году учебное заведение отмечает юбилей – 55-летие со дня открытия.

«В рамках капитального ремонта в школе обновили кровлю, заменили окна и двери, обшили фасад здания, разместили новый пол, аудитории обшили гипсокартоном, полностью заменили электроосвещение и систему отопления. Капремонт стал хорошим подарком к юбилею, благодаря которому дети смогут получать знания в комфортабельных классах», — сообщил он.