Победителей выбирали в 6 номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». «Лучший двор»:
По итогам Народного голосования, а также знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 31;
Знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 18;
Знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса,10.
«Самый лучший дом»:
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 8;
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46;
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 10.
«Лучшая практика работы Совета МКД»:
В номинации «Лучшая практика работы Совета МКД» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46;
«Лучшая практика проведения капитального ремонта»: В номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, 101;
«Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК»:
В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Даниялова, 95А;
В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизляр, ул.Юрикова, 3А.
«Лучший подъезд»:
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Декоративная, 20;
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Ленина, 19Б;
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Ирчи Казака, 28Ж.
Все участники конкурса получили благодарственные письма от дагестанского отделения партии «Единая Россия».
Объявлены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор» на территории Дагестана
- Автор Дарья
- 30 ноября, 2022. Среда 16:44
Подведение итогов конкурса «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» прошло 29 ноября в историческом музее «Россия — моя история».
Победителей выбирали в 6 номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». «Лучший двор»:
По итогам Народного голосования, а также знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 31;
Знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 18;
Знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса,10.
«Самый лучший дом»:
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 8;
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46;
В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 10.
«Лучшая практика работы Совета МКД»:
В номинации «Лучшая практика работы Совета МКД» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46;
«Лучшая практика проведения капитального ремонта»: В номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, 101;
«Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК»:
В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Даниялова, 95А;
В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизляр, ул.Юрикова, 3А.
«Лучший подъезд»:
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Декоративная, 20;
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Ленина, 19Б;
В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Ирчи Казака, 28Ж.
Все участники конкурса получили благодарственные письма от дагестанского отделения партии «Единая Россия».
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