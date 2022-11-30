ЗАМАНА - Объявлены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор» на территории Дагестана

Объявлены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор» на территории Дагестана

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30 ноября, 2022. Среда 16:44
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Объявлены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор» на территории Дагестана

Подведение итогов конкурса «Лучший дом. Лучший двор» в рамках проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия» прошло 29 ноября в историческом музее «Россия — моя история».

Объявлены итоги конкурса «Лучший дом. Лучший двор» на территории Дагестана

Победителей выбирали в 6 номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». «Лучший двор»: По итогам Народного голосования, а также знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 31; Знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Кавказская, 18; Знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса,10. «Самый лучший дом»: В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 8; В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46; В номинации «Самый дружный дом» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 10. «Лучшая практика работы Совета МКД»: В номинации «Лучшая практика работы Совета МКД» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизилюрт, ул.Гамзата Цадаса, 46; «Лучшая практика проведения капитального ремонта»: В номинации «Лучшая практика проведения капитального ремонта» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, 101; «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК»: В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Даниялова, 95А; В номинации «Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Кизляр, ул.Юрикова, 3А. «Лучший подъезд»: В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Декоративная, 20; В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Каспийск, ул.Ленина, 19Б; В номинации «Лучший подъезд» и знак «Дом Образцового содержания» – г. Махачкала, ул.Ирчи Казака, 28Ж. Все участники конкурса получили  благодарственные письма от дагестанского отделения партии «Единая Россия».

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