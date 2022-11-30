Махачкалинские дети могут отправить письмо Деду Морозу

В одном из отделений «Почты России» в Махачкале появился почтовый ящик для писем Деду Морозу.

Как информирует пресс-служба Управления Федеральной почтовой связи региона, ящик стоит в отделении почты 367000, которое находится по адресу: г. Махачкала ул. Рустамова1/2. Опустить в него свои послания можно до 31 декабря.

«На табличке рядом с ящиком указан адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, “Дом Деда Мороза”. Если отправителю необходима помощь, то сотрудники отделения расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку», – заявляет пресс-служба Управления.