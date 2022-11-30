Дагестанские дорожные работники заготовили к зиме более 1830 тонн технической соли

В высокогорных районах Дагестана зима приходит раньше календарной, поэтому специалисты дорожных служб готовятся к содержанию зимних дорог заранее.

Как заявляет пресс-служба Министерства транспорта региона, более 570 человек сотрудников эксплуатационных организаций работают в зимнее время – это механизаторы, дорожные работники, инженерно-технические эксперты. Общее число спецтехники, задействованной в работе в зимний сезон и пребывающей в исправном состоянии, составляет 364 шт.

«На данный момент специалисты заготовили более 1830 тонн технической соли и 14 тысяч м3 песка. Запасы противогололедных материалов пополняются по мере расходования и потребности», – уточняет пресс-служба.