ЗАМАНА - Дагестанские дорожные работники заготовили к зиме более 1830 тонн технической соли

Дагестанские дорожные работники заготовили к зиме более 1830 тонн технической соли

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30 ноября, 2022. Среда 10:51
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Дагестанские дорожные работники заготовили к зиме более 1830 тонн технической соли

В высокогорных районах Дагестана зима приходит раньше календарной, поэтому специалисты дорожных служб готовятся к содержанию зимних дорог заранее.

Дагестанские дорожные работники заготовили к зиме более 1830 тонн технической соли

Как заявляет пресс-служба Министерства транспорта региона, более 570 человек сотрудников эксплуатационных организаций работают в зимнее время – это механизаторы, дорожные работники, инженерно-технические эксперты. Общее число спецтехники, задействованной в работе в зимний сезон и пребывающей в исправном состоянии, составляет 364 шт.

«На данный момент специалисты заготовили более 1830 тонн технической соли и 14 тысяч м3 песка. Запасы противогололедных материалов пополняются по мере расходования и потребности», – уточняет пресс-служба.

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