«Россети Северный Кавказ» провели «Ток-Урок» для детей из Махачкалы

«Ток-Урок» – новый макрорегиональный коммуникационный проект «Россети Северный Кавказ» по электробезопасности с участием лидеров подросткового мнения.

О правилах электробезопасности ребятам рассказал заместитель главы службы средств диспетчерского и технологического управления производственного участка Центральных электрических сетей Магомед Халиков.

Электромонтёр по обслуживанию подстанций Шамиль Тажудинов поведал школьникам об устройствах и средствах индивидуальной защиты, которыми специалисты пользуются при осуществлении работ на объектах сетевого хозяйства.

После теоретической части эксперты проверили, насколько дети усвоили правила электробезопасности и важность их обязательного соблюдения. Победителю конкурса – ученице 8 «11» класса Асият Магомедовой – представители корпорации вручили диплом и памятный приз.