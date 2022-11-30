ЗАМАНА - В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения»

В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения»

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30 ноября, 2022. Среда 08:45
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В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения» В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения»

В праздничной церемонии открытия мероприятия поучаствовали заместитель председателя Народного Собрания Дагестана, Председатель Совета РО партии Справедливая Россия – За Правду в РД Камил Давдиев, председатель Совета старейшин при Главе РД Ибрагим Ибрагимов, руководитель Миннаца региона Энрик Муслимов, ректор ДГПУ Нариман Асваров.

В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения»

С приветственным словом на форуме выступил Камил Давдиев.  В ходе мероприятия его участники обсуждали тему патриотического воспитания молодого поколения. Организаторами форумами стали Совет старейшин при главе региона, Миннац РД, ДГПУ.

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