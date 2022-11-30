С приветственным словом на форуме выступил Камил Давдиев. В ходе мероприятия его участники обсуждали тему патриотического воспитания молодого поколения. Организаторами форумами стали Совет старейшин при главе региона, Миннац РД, ДГПУ.
В Историческом парке «Россия – Моя история» начал работу Всероссийский форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи: поиск и решения»
- Автор Дарья
- 30 ноября, 2022. Среда 08:45
В праздничной церемонии открытия мероприятия поучаствовали заместитель председателя Народного Собрания Дагестана, Председатель Совета РО партии Справедливая Россия – За Правду в РД Камил Давдиев, председатель Совета старейшин при Главе РД Ибрагим Ибрагимов, руководитель Миннаца региона Энрик Муслимов, ректор ДГПУ Нариман Асваров.
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