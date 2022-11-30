Организатором акции стал Комитет лесного хозяйства региона совместно с Администрацией Новолакского района и ПАО «Сбербанк России». Лидер Новолакского района Магомед-гаджи Айдиев проинформировал, что в минувшем году жители села Новокули обратились с просьбой к премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову, дабы Комитет по лесному хозяйству республики взял контроль над центральным парком. Обращение главой кабмина было поддержано.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что это подтвердилось. В 2021 году мы посадили 120 деревьев, а в текущем году 300 деревьев, надеюсь в будущем году акция получит свое продолжение. Поэтому от имени всех жителей района и села Новокули хотел поблагодарить руководство Дагестана Сергея Алимовича и Абдулмуслима Мухудиновича за оказанное внимание и поддержку в организации мероприятия», — выступил с трибуны Айдиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.