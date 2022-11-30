ЗАМАНА - 300 деревьев посадили в селе Новокули в рамках акции «Сохраним лес»

300 деревьев посадили в селе Новокули в рамках акции «Сохраним лес»

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30 ноября, 2022. Среда 08:23
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300 деревьев посадили в селе Новокули в рамках акции «Сохраним лес»
Вчера, 29 ноября, заместитель главы кабмина РД Нариман Абдулмуталибов поучаствовал в финальном в нынешнем году этапе всероссийской акции «Сохраним лес», который состоялся в главном парке села Новокули Новолакского района.
300 деревьев посадили в селе Новокули в рамках акции «Сохраним лес»

Организатором акции стал Комитет лесного хозяйства региона совместно с Администрацией Новолакского района и ПАО «Сбербанк России». Лидер Новолакского района Магомед-гаджи Айдиев проинформировал, что в минувшем году жители села Новокули обратились с просьбой к премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову, дабы Комитет по лесному хозяйству республики взял контроль над центральным парком. Обращение главой кабмина было поддержано.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, что это подтвердилось. В 2021 году мы посадили 120 деревьев, а в текущем году 300 деревьев, надеюсь в будущем году акция получит свое продолжение. Поэтому от имени всех жителей района и села Новокули хотел поблагодарить руководство Дагестана Сергея Алимовича и Абдулмуслима Мухудиновича за оказанное внимание и поддержку в организации мероприятия», — выступил с трибуны Айдиев. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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