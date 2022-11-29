ЗАМАНА - В Дагестане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев

В Дагестане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев

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29 ноября, 2022. Вторник 08:11
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В Дагестане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев

Капитан первого ранга, ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев ушел из жизни в 96 лет. Об этом проинформировал 28 ноября Салман Дадаев в своих социальных сетях.

В Дагестане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев

"Сегодня узнал скорбную весть - от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Алиевич Апашев. <…> Это был умнейший и воспитаннейший человек, сохранивший ясность мысли, я часто приезжал к нему поговорить и спросить совета", — рассказал Дадаев.
Ветеран родился 13 февраля в 1926 году. С детства мечтал стать моряком, поэтому после окончания школы он поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Великую Отечественную войну встретил в статусе курсанта училища, попал на фронт рядовым в 1942 году. Его вместе с другими курсантами направили на разминирование минных полей на Балтике и в Карелии. Доехал до Псковской области и, пребывая на линии фронта, встретил дни победы в окопах с другими героями.

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