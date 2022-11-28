ЗАМАНА - Минмолодежи продлевает прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец года»

Минмолодежи продлевает прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец года»

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28 ноября, 2022. Понедельник 13:45
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Минмолодежи продлевает прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец года»

Министерство молодежи РД продлило прием заявок на участие в региональном конкурсе «Доброволец года» до 10 декабря, информирует пресс-служба ведомства.

Минмолодежи продлевает прием заявок на участие в конкурсе «Доброволец года»

Отправить заявку можно по следующему адресу: Махачкала, улица М. Гаджиева, 170, АНО «Добровольцы Дагестан» или по электронному адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Пресс-служба также напомнила, что принять участие в конкурсе могут граждане России, проживающие на территории Дагестана, в возрасте от 10 лет и старше. Конкурс проводится по таким номинациям: волонтер в области чрезвычайных ситуаций и поиска пропавших людей, социальный доброволец, волонтер гражданско-патриотического воспитания, доброволец-эколог, волонтер культуры, юный доброволец, волонтер-медик, доброволец-наставник.

Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке.

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